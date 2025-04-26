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خبير تربوي: الثانوية العامة هذا العام هي الأكثر مخاطرة بسبب تقليل المقررات

07:30 ص السبت 26 أبريل 2025

الدكتور تامر شوقي

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كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن طلاب الثانوية العامة هذا العام يجب أن يكونوا أكثر تركيزاً وحذراً من أجل ألا يفقدوا أي درجات، مؤكداً أن الثانوية العامة لهذا العام تعد الأكثر مخاطرة بالنسبة لهم.

وأوضح "شوقي" في تصريحات صحفية له، أن تقليل عدد المقررات الدراسية لا يعني وجود فرصة لتعويض أي درجات مفقودة، مما يجعل الأمر أكثر تحدياً للطلاب.

وأضاف شوقي أن مجموع درجات المواد الأساسية مثل اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، والجغرافيا أو الأحياء أو الكيمياء، في النظام الجديد يعادل 62.5% من المجموع الكلي، ما يعني أن الفرصة للتعويض في المواد المتبقية التي تشكل 37.5% فقط من المجموع، ستكون ضئيلة.

أشار الخبير التربوي، إلى أن النظام القديم كان يتيح فرصة أكبر للتعويض، حيث كان مجموع نفس المواد يعادل 46.3% من المجموع الكلي، بينما كانت المواد المتبقية تشكل 53.7% من المجموع، ما يعطي الطلاب مرونة أكبر في تعويض أي درجات مفقودة.

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