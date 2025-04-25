جدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عرض حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة يوميًا عبر قناة "مدرستنا 3" في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن يتم إعادة الحلقات في العاشرة صباحًا من اليوم التالي.

وتُعرض الحلقات عبر التردد 12206 أفقي على القمر الصناعي نايل سات، بمعدل ترميز 27500.

جدول حل النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة

السبت 26 أبريل: اللغة العربية

الأحد 27 أبريل: الكيمياء

الإثنين 28 أبريل: اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 29 أبريل: الكيمياء

الأربعاء 30 أبريل: إحصاء

الخميس 1 مايو: الفيزياء

الجمعة 2 مايو: اللغة الألمانية

السبت 3 مايو: الفيزياء

الأحد 4 مايو: الجغرافيا

الإثنين 5 مايو: الرياضيات التطبيقية

الثلاثاء 6 مايو: الإحصاء

الأربعاء 7 مايو: الأحياء

الخميس 8 مايو: الرياضيات البحتة

الجمعة 9 مايو: اللغة الفرنسية

السبت 10 مايو: الرياضيات البحتة

الأحد 11 مايو: التاريخ

الإثنين 12 مايو: الرياضيات التطبيقية

الثلاثاء 13 مايو: الأحياء

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