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جدول مواعيد امتحانات شهر أبريل للصف الثاني الإعدادي 2025 بالجيزة

11:15 م الجمعة 18 أبريل 2025

أرشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر أبريل للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الثاني الإعدادي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 27 ابريل وتنتهي يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.

مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الثاني الإعدادي 2025 بالجيزة

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر أبريل للصف الثاني الإعدادي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 27 أبريل : امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

يوم الاثنين 28 أبريل : امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- يوم الثلاثاء 29 أبريل: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

- يوم الأربعاء 30 أبريل: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الألي.

- يوم الخميس 4 مايو : امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.


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