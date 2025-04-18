جدول مواعيد امتحانات شهر أبريل للصف الثاني الإعدادي 2025 بالجيزة
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر أبريل للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الثاني الإعدادي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 27 ابريل وتنتهي يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.
مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الثاني الإعدادي 2025 بالجيزة
وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر أبريل للصف الثاني الإعدادي جاءت كالتالي:
- يوم الأحد 27 أبريل : امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.
يوم الاثنين 28 أبريل : امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية.
- يوم الثلاثاء 29 أبريل: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.
- يوم الأربعاء 30 أبريل: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الألي.
- يوم الخميس 4 مايو : امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
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