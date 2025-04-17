رابط نتيجة تنسييق رياض الأطفال المرحلة الخامسة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة التنسيق الخامس للقبول بالصف الأول لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

وأكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن نتيجة التنسيق متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية من خلال الرابط التالي: هنا

وأوضحت المديرية، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي للطفل، وعند ظهور النتيجة بالقبول، يتعين على الطلاب طباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم، وتقديمهما إلى المدرسة التي تم قبول الطالب بها، باعتبارهما من ضمن الأوراق الأساسية المطلوبة.

وأشارت المديرية، إلى أن التوجه للمدرسة المقبول بها الطفل يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، لاستكمال باقي إجراءات القيد والتقديم النهائي.

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