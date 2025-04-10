"التعليم" تؤكد على الرصد الفوري للتقييمات ومنع إعادة الاختبارات دون عذر قانوني



كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، شددت فيه على ضرورة التزام القيادات التعليمية داخل المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بشكل منتظم، في إطار جهودها المستمرة لضبط العملية التعليمية وتحقيق جودة التعليم.

توجيهات لضبط العملية التعليمية وتحفيز الطلاب

وأكدت الوزارة في خطابها على أهمية تواجد جميع القيادات داخل المدارس، بهدف الاطمئنان على انتظام اليوم الدراسي، وحث الطلاب على الحضور والمشاركة الفعالة في الأنشطة المدرسية، بما يساهم في خلق روح من المنافسة الإيجابية بينهم، إلى جانب تقديم التحفيز المستمر لتحقيق أداء أفضل.

برامج علاجية وتقييم منضبط

وشددت وزارة التربية التعليم على ضرورة الاهتمام بالبرامج العلاجية المقدمة للطلاب، لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصيل الدراسي، مع التأكيد على الرصد الفوري لجميع التقييمات الدراسية، مشيرة إلى أنه لا يجوز إعادة التقييم لأي طالب متغيب دون تقديم عذر قانوني.

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