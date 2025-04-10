فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

"التعليم" تؤكد على الرصد الفوري للتقييمات ومنع إعادة الاختبارات دون عذر قانوني

02:06 ص الخميس 10 أبريل 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، شددت فيه على ضرورة التزام القيادات التعليمية داخل المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية بشكل منتظم، في إطار جهودها المستمرة لضبط العملية التعليمية وتحقيق جودة التعليم.

توجيهات لضبط العملية التعليمية وتحفيز الطلاب

وأكدت الوزارة في خطابها على أهمية تواجد جميع القيادات داخل المدارس، بهدف الاطمئنان على انتظام اليوم الدراسي، وحث الطلاب على الحضور والمشاركة الفعالة في الأنشطة المدرسية، بما يساهم في خلق روح من المنافسة الإيجابية بينهم، إلى جانب تقديم التحفيز المستمر لتحقيق أداء أفضل.

برامج علاجية وتقييم منضبط

وشددت وزارة التربية التعليم على ضرورة الاهتمام بالبرامج العلاجية المقدمة للطلاب، لضمان تحقيق أعلى معدلات التحصيل الدراسي، مع التأكيد على الرصد الفوري لجميع التقييمات الدراسية، مشيرة إلى أنه لا يجوز إعادة التقييم لأي طالب متغيب دون تقديم عذر قانوني.

2fc56314-3f4d-4f82-b62a-de5c7e5485e1

اقرأ أيضاً :

"التعليم" تعلن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. والشهادة الإعدادية

"التعليم" تحدد مواعيد ورسوم الامتحانات للطلاب المصريين بالخارج 2025

موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية "الدور الثاني" 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تؤكد على الرصد الفوري للتقييمات منع إعادة الاختبارات عذر قانوني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان