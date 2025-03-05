كيفية الحصول على صحيفة أحوال المعلم وطريقة طباعتها

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن صحيفة أحوال المعلم تتضمن بيانات هامة حول الترقى والمسار الوظيفي للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضحت الوزارة أن هذه الصحيفة تعد ضرورية للحصول على الترقيات اللازمة، كما أنها تعد وثيقة رسمية مهمة لتحديث بيانات العمل.

خطوات الحصول على صحيفة أحوال المعلم عبر الموقع الرسمي

يمكن للمعلمين الراغبين في الحصول على صحيفة أحوال المعلم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لنظام إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

لتسجيل الدخول يجب على المعلم إدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي والكود الوظيفي، بالإضافة إلى الرقم السري الذي يتم الحصول عليه من الجهة المختصة في وزارة التربية والتعليم، وبعد إدخال البيانات، ستظهر الصحيفة التي تحتوي على بيانات المعلم بالكامل، مما يتيح لهم إمكانية طباعة الصحيفة أو تحميلها بسهولة.

أهمية صحيفة أحوال المعلم للحصول على الترقيات

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن صحيفة أحوال المعلم تعد من الوثائق الأساسية للحصول على الترقيات المطلوبة للمعلمين، وكذلك لتحديث البيانات الخاصة بالعمل أو الوظيفة.

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