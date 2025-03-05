مدير تعليم القاهرة تتابع سير العملية التعليمية بمدرستين بمصر القديمة

كتب- أحمد الجندي:

أجرت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية في مدرستين تابعتين لإدارة مصر القديمة التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وشملت الزيارة كل من مدرسة فؤاد جلال الاعدادية بنين ومدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنات ، حيث كان في استقبالها الدكتور عصمت الطوخى، مدير عام إدارة مصر القديمة.

وأكدت "إبراهيم" على أن الهدف من هذه الزيارة هو متابعة كثافة الطلاب داخل الفصول، مدى التزام هيئة التدريس والمناهج الدراسية، استعداد المدارس لامتحانات شهر فبراير، بالإضافة إلى التأكد من مستوى النظافة العامة داخل المدارس.

وأثناء جولتها، تفقدت مدير المديرية الفصول الدراسية للاطلاع على مستوى الطلاب في قراءة الدروس، كراسات الحصة، الواجبات المدرسية، ومعدل حضور الطلاب، كما تابعت عملية التقييم الأسبوعي للطلاب، مشددة على ضرورة متابعة تقييمات الطلاب بشكل دوري لرفع مستويات أدائهم.

وأكدت "إبراهيم" على أهمية الحفاظ على الانضباط في المدارس وتفعيل الإشراف العام بشكل دقيق لضمان سلامة الطلاب، وضرورة عدم ترك أي فصل دون معلم مشددة على ضرورة تصحيح التقييمات أولاً بأول، مع الالتزام الكامل بالواجبات المنزلية.

وتابعت مدير المديرية فعاليات مسابقة أوائل الطلبة في يومها الأول للمرحلة الإعدادية بمدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنات، حيث أكدت على أهمية الاجتهاد والعمل المستمر، موصية الطلاب بمواصلة التفوق لكي يصبحوا قدوة لأقرانهم في العلم والمعرفة.

اقرأ أيضاً:

بجوائز 1000 جنيه.. "التعليم" تنظم مسابقة رمضانية يوميًا

الحكومة: إنشاء كلية للتمريض بجامعة جنوب الوادي

تأكيدًا لمصراوي.. تطبيق التربية الوطنية على طالبات جامعة الأزهر- صور

" التعليم" تقرر تخصيص كلمة في الاذاعة المدرسية للتوعية بمخاطر التنمر