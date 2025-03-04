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بجوائز 1000 جنيه.. "التعليم" تنظم مسابقة رمضانية يوميًا

08:41 م الثلاثاء 04 مارس 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب - أحمد الجندي:

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم المسابقة الرمضانية خلال الفترة من 5 إلى 25 رمضان، تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة إيمان حسن، رئيسة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

ونشرت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للأنشطة الطلابية قائلة: "انتظرونا في مسابقات يومية ممتعة، وجوائز قيمة من 5 رمضان حتى 25 رمضان.. تابعونا!".

تتضمن المسابقة تحديات يومية في المجالات الثقافية والفنية والرياضية، مع جائزة مالية قدرها 1000 جنيه يوميًا للفائز في كل مسابقة.

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