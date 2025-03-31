هل ستتغير مواعيد امتحانات شهر أبريل؟.. التعليم توضح

كتب- أحمد الجندي:

شهدت محركات البحث زيادة ملحوظة في تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول مواعيد امتحانات شهر أبريل، وذلك في ظل مطالبات بعض أولياء الأمور بتعديل الجدول، نظرًا لتزامنه مع أعياد المسيحيين واحتفالات شم النسيم.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات خاصة، أن الامتحانات ستُعقد في موعدها المحدد دون أي تعديل، مشيرًا إلى أن جدول الامتحانات لن يشهد أي تغييرات.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن امتحانات شهر أبريل للترم الثاني ستنطلق يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وتستمر حتى الأربعاء 30 أبريل 2025، على أن تشمل أسئلة الامتحان الموضوعات الدراسية التي تم تدريسها خلال الفترة من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.