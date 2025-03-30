غدًا.. آخر موعد للتقديم الإلكتروني في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس

كتب- أحمد الجندي:

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غدًا الاثنين 31 مارس 2025 هو الموعد الأخير للتقديم الإلكتروني للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال (KG1) في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس، التابعة للإدارة العامة للمدارس الحكومية الدولية بالوزارة.

شروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية

أوضحت الوزارة أن الحد الأدنى للقبول في الصف الأول برياض الأطفال (KG1) هو إتمام الطفل أربع سنوات بحلول 1 أكتوبر 2025 مشددة على أهمية إدخال جميع البيانات بشكل دقيق على رابط التقديم، محذرة من أن أي خطأ في البيانات يؤدي إلى استبعاد الطلب وسقوط حق الطفل في استكمال إجراءات القبول.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني المسجل في استمارة التقديم فقط، ولن يتم الاتصال هاتفيًا بأي متقدم مشددة على أولياء الأمور بمتابعة موقع المدرسة، الصفحة الرسمية على فيسبوك، والبريد الإلكتروني بشكل يومي للاطلاع على أي مستجدات أو مراسلات بخصوص التقديم.

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