مواعيد امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم تفاصيل امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل، موضحة أنها ستشمل المقررات التي تم تدريسها خلال الفترة من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025.

وحددت الوزارة موعد انطلاق الامتحانات يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، على أن تنتهي يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن الامتحانات ستُعقد في مواعيدها دون أي تأجيل، مشددة على أهمية متابعة التصريحات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الطلاب وأولياء الأمور.

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