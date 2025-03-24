"أولياء أمور مصر" يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة أعداد الحضانات

كتب- أحمد الجندي:

أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة عدد الحضانات وتخصيص فصلين في كل مدرسة كحضانة، مؤكدة أن هذه الخطوة تدعم المرأة العاملة وتسهم في تحقيق أهداف التعليم.

وأوضحت "الحزاوي" في تصريحات صحفية لها، أن توفير فصول حضانة داخل المدارس الابتدائية يعد قرارًا إيجابيًا يسهم في انتشار الحضانات جغرافيًا، مما يتيح للأمهات العاملات فرصة أفضل لرعاية أبنائهن دون الحاجة إلى البحث عن حضانات خاصة أو غير مرخصة، كما ثمنت جهود الدولة في تخفيف شروط إنشاء الحضانات مع ضمان الإشراف عليها، بما يحقق بيئة آمنة للأطفال ويحسن من جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أن المرأة المصرية تمثل عنصرًا فعالًا في المجتمع، لذا فإن توفير الحضانات يساعدها على الاستمرار في سوق العمل دون معاناة.

وأضافت أن الأمهات يواجهن ضغوطًا كبيرة خلال مرحلة رعاية الأطفال، وهو ما قد يدفع بعضهن إلى ترك وظائفهن، إلا أن إدراج الحضانات داخل المدارس يمثل حلًا عمليًا لهذه المشكلة، مما يتيح للأطفال فرصة التعليم المبكر في بيئة آمنة ومعتمدة.

وأكدت "الحزاوي" على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، يحرص على دعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، مما جعلها تعيش عصرها الذهبي، بفضل القرارات التي تعزز دورها داخل المجتمع.

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