وكيل تعليم الجيزة يترأس اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام 2025

كتب- أحمد الجندي:

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الاعدادية والدبلومات الفنية.

وشهد الاجتماع حضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، و سحر مصطفى، مدير عام الشؤون التنفيذية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي داخل الإدارات التعليمية، والتأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لسير الامتحانات.

تعليمات مشددة لضمان جاهزية اللجان وسلامة العملية الامتحانية

وشدد "عطية" على أن الامتحانات لا تختبر الطلاب فقط، بل تمثل اختبارًا لكفاءة الإدارة المدرسية وانضباط العملية التعليمية، مؤكدًا أن كل طالب له حق في بيئة آمنة ولجنة منتظمة ومراقبة دقيقة لضمان نزاهة الامتحانات.

إجراءات صارمة لضبط اللجان ومنع الغش

ووجّه مدير تعليم عدداً من التعليمات لمنع الغش منها:

- التنسيق المستمر بين الإدارات التعليمية ومراكز توزيع الأسئلة.

- التأكد من عدم وجود أي أوراق ناقصة داخل المظاريف الامتحانية.

- متابعة أعمال الصيانة البسيطة داخل اللجان، وضمان سلامة الإنارة والتهوية.

- ضبط الكثافات داخل اللجان، مع مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية.

- التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان منعًا باتًا.

دور المعلمين في الملاحظة والتصحيح وأهمية الالتزام بالمسؤولية

وأكد وكيل تعليم الجيزة على أن المعلمين المشاركين في الملاحظة والتصحيح والرصد، مؤتمنون على مستقبل الطلاب، محذرًا من أي تقصير قد يؤثر على سير العملية الامتحانية، مع تفعيل آليات المحاسبة الصارمة لأي إخلال بالنظام.

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