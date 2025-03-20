مدير تعليم القاهرة تحتفل بعيد الأم بتكريم الموظفات وتوزيع الورود

كتب- أحمد الجندي:

استقبلت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025، العاملات والعاملين بديوان عام المديرية بالورود والتقاط الصور التذكارية، احتفالًا بعيد الأم.

وخلال الاحتفال، حرصت "إبراهيم" على تهنئة جميع السيدات العاملات، مشيدة بدورهن الكبير في تنشئة الأجيال، وكفاحهن المستمر في تربية الأبناء ودعم أسرهن، إلى جانب إسهامهن في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء داخل المديرية.

وأكدت مدير المديرية على أن يومًا واحدًا لا يكفي لعطاء السنين، معربة عن خالص تقديرها لكل أم قدمت التضحيات وتحملت الصعاب من أجل أسرتها ووطنها، كما وجهت التهنئة لجميع القيادات والعاملين بالإدارات التعليمية، وأولياء الأمور، والطالبات اللاتي سيصبحن أمهات المستقبل.





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