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نقيب المعلمين ينعى معلمة توفيت داخل الفصل بالشرقية.. ويوجه بمساندة أسرتها

05:05 م الخميس 20 مارس 2025

خلف الزناتي نقيب المعلمين

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كتب- أحمد الجندي:

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، يفيد بوفاة أمل إبراهيم عبدالقادر كحيلة، كبير معلمين بمدرسة الصوفية رقم 2، التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء عملها داخل إحدى الفصول بالمدرسة، مما أدى إلى وفاتها فى الحال.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، محسن لطفي رئيس فرعية المعلمين بالشرقية، بالتواجد مع أسرة المعلمة لمساندتهم فى مصابهم الأليم، وسرعة صرف مستحقاتها المالية وتسليمها لأسرتها.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء إلى أسرة المعلمة، داعياً المولي عز وجل أن يتغمدها برحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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النقابة العامة للمهن التعليمية نقيب المعلمين المعلمة أمل إبراهيم عبدالقادر كحيلة مدرسة الصوفية معلمة توفيت داخل الفصل خلف الزناتي
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