إدارة العمرانية التعليمية تنفي فيديو قفز الطلاب من سور المدرسة

كتب- أحمد الجندي:

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور ورواد المنصات الرقمية، حيث ظهر فيه عدد من الطلاب يقفزون من سور إحدى المدارس، وسط حالة من الفوضى.

وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول بإدارة العمرانية التعليمية صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أن الفيديو قديم ولا يعكس الوضع الحالي داخل المدرسة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي ، أنه تواجد اليوم في المدرسة ولم يرصد أي مظاهر مشابهة لما ورد في المقطع المتداول.

كما دعا المصدر إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، مشددًا على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

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