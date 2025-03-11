جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام القديم "أدبي"

كتب- أحمد الجندي:

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظام القديم الدور الأول 2025 والتي تبدأ يوم الأحد 15 يونيو وحتي يوم الخميس 10 يوليو.

وأوضحت الوزارة، أن جداول امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم " أدبي " هي:

يوم الأحد 15 يونيو: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 17 يونيو: امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 22 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 24 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس 26 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

يوم الأحد 29 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

يوم الخميس 3 يوليو: امتحان مادة الجغرافيا .

يوم الأحد 6 يوليو: امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الخميس 10 يوليو: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

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