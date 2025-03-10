رابط التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الثاني

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

رابط التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2025 لجميع المواد

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية الخاصة بالصف الثاني الإعدادي عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط، من هنا.

خطوات الاطلاع على التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الإعدادي 2025

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

- الدخول إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- تحديد المرحلة التعليمية (الإعدادية) واختيار الصف الثاني الإعدادي.

- اختيار التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.

- تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية المطلوبة.

- الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر أيقونة التحميل.

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