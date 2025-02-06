تمويل عجز المعلمين وطباعة الكتب.. نص مجلس إدارة صندوق المشروعات التعليمية

كتب- أحمد الجندي:

ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، ومتابعة موقف المشروعات التي يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية في إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق في الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية، مشيرًا إلى أننا نسعى دائمًا لتنمية موارد الصندوق.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد سامي، مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات منها التصديق على مشروع الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي 2025/2026، والتي تضمنت جميع الإيرادات، والإنشاءات الجديدة، واستكمال والتوسع في المشروعات، ودعم المكون التكنولوجي، مؤكدًا أنه تم مناقشتها مع وزارة المالية وتم التوافق على تقديرات الموازنة.

وتمت خلال الاجتماع إحاطة المجلس بدعم الوزارة للمساهمة في تمويل سد عجز المعلمين للعام الدراسي 2024/2025.

كما تمت الموافقة على دعم الوزارة لسداد جزء من طبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2024/2025.

وشهد الاجتماع الموافقة على دعم مديرية التربية والتعليم بالأقصر بشأن طباعة الامتحانات بنظام البوكليت، وكذلك دعم المديرية بتوصيل المرافق (كهرباء - مياه الشرب - الصرف الصحي) لمبنى المديرية الجديد، بالإضافة إلى دعم المديرية لتوصيل المرافق (مياه - صرف صحي) لمدرسة المتفوقين بالأقصر.

وتمت موافقة مجلس الإدارة على دعم إضافي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لاستكمال مشروع إنشاء مقر إدارة المنتزه التعليمية، وكذلك الموافقة على دعم إضافي لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المديرية القديم.

كما تمت موافقة مجلس الإدارة على صرف الدفعة الأخيرة من اعتماد الدعم المخصص لإنشاء 2 فصل تعليمي لمحاكاة السفن بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

وتمت إحاطة المجلس بشأن الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإحلال التخت المدرسية بتمويل من الصندوق خلال الأعوام الدراسية من 2022/2023 حتى 2024/2025.

كما تمت مناقشة اعتماد دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوصيل مرافق الكهرباء لعدد 4 مدارس بمجمع مدارس بمنطقة بولاق الدكرور لدخولهم الخدمة التعليمية والذي يضم 10 مدارس.

وتمت الموافقة على اعتماد دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية لاستكمال مشروع صيانة مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، ومحمد سامي، مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز، رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار فتحي صالح حسين، المستشار القانوني، واللواء محمود هندي، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير إدارة الحكومة بوزارة التنمية المحلية، وياسر أحمد عباس، رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأنور عبد الرشيد شحاتة، ممثل وزارة المالية، وأمانة المجلس متمثلة في المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

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