أول رد من التعليم على قطع الكهرباء عن إدارة كوم أمبو بسبب المديونيات

كتب- أحمد الجندي:

شهدت الإدارة التعليمية بكوم أمبو، قطع التيار الكهربائي، وذلك بسبب تراكم المستحقات المالية التي بلغت 3.5 مليون جنيه.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن التيار الكهربائي لا يزال مقطوعًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن قطع التيار الكهربائي منذ يومين وأنه يتم الآن التواصل لحل وإعادة التيار الكهربائي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن الإدارة لديها مديونيات قديمة لم يتم سدادها، مما أدى إلى اتخاذ قرار بقطع الكهرباء عنها.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة على الجهات المختلفة، وسط مطالبات بسرعة إيجاد حل للأزمة لضمان استمرار العمل داخل الإدارة التعليمية.

فصل الكهرباء عن الإدارة التعليمية بكوم أمبو والمدارس التابعة بسبب 3.5 مليون جنيه.. تفاصيل

اقرأ أيضًا:

تحديث حالة الطقس.. غطاء سحابي وأمطار متفاوتة الشدة الآن

رقم غير مسبوق.. معرض الكتاب 2025 يتخطى حاجز 5.5 مليون زائر

رئيس الوزراء يضع شرطًا جديدًا للاستثمار بالساحل الشمالي

مرصد الأزهر يحذر من تعويل تنظيم داعش على "الذئاب المنفردة" في المستقبل