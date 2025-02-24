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ما عقوبة عدم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025؟.. مصدر بالتعليم يُجيب

11:34 م الإثنين 24 فبراير 2025

سحب استمارة الثانوية العامة

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كتب- أحمد الجندي:

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، ضرورة قيام طلاب الصف الثالث الثانوي بسرعة تسليم استمارة الثانوية العامة 2025 بالمدارس قبل انتهاء الموعد المحدد، وذلك لتفادي الحرمان من دخول الامتحانات.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عدم قيام الطالب بتسجيل الاستمارة يمنعه من التقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مما يستوجب الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الوزارة.

وأشار المصدر إلى أن آخر موعد لتسجيل وتسليم استمارة الثانوية العامة 2025 سيكون يوم الخميس الموافق 27 فبراير، محذرًا الطلاب من التأخير لتجنب أي مشكلات قد تعوق دخولهم الامتحانات.


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