بالأسماء.. حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية

كتب- أحمد الجندي:

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 6 لعام 2025 بشأن حركة تعيين مديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية.

وجاء القرار بتعيين العديد من الشخصيات لتولي مناصب مديري ووكلاء المديريات في مختلف المحافظات على النحو التالي:

1-سماح محمد إبراهيم عبدالله مديرة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لمدة عام أو حتى شغل المنصب بطرق قانونية.

2- ياسر محمد أنس وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

3- محمد بدر رياض مخلوف وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف لمدة عام أو حتى شغل المنصب بطرق قانونية.

4- شريف عبد الجواد عطية عبد الجواد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

5- محمد رمضان غريب عطية مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

6- عبد الرحمن محمد عبد اللطيف عبد السميع وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

7- سيد عبد العزيز عطية على عيسى مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

8- أشرف السيد إبراهيم العربي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

9- محمد فؤاد محمد عبد الهادي الرشيدي مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

10- بسيوني محمد بسيوني وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

11- صابر عبد الحميد زيان مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لمدة عام.

12- عماد الدين محمود سيد سيد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

13- الدكتورة نجلاء على سليم وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

14- جيهان مصطفى حسين صابر وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

15- محمود جابر محمود بدوي مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

16- سامي فضل محمود دياب مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

17- وليد فؤاد خليل محمد المناخلي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

18- رحاب محمد عزيز عريق وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

19- رشا عبد الرحمن يوسف محمد وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لمدة عام أو حتى شغل المنصب بالطرق القانونية.

كما تضمن القرار الوزاري إنهاء تكليف خالد حمدان عبد الغني إبراهيم من مهام وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وعودته إلى وظيفته الأصلية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

كما شمل القرار إنهاء تكليف منال عبدالوهاب محمد من مهام وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وعودتها إلى وظيفتها الأصلية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

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