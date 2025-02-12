آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لتسجيل استمارات امتحانات الثانوية العامة 2025 هو 20 فبراير الجاري، على أن يستمر تسليم الاستمارات إلى المدارس حتى يوم 27 فبراير، كما بدأت عملية التسليم رسميًا منذ الأحد 9 فبراير، وفقًا للجدول الزمني المحدد من الوزارة.

المستندات المطلوبة لتسليم استمارة الثانوية العامة 2025

شددت المديريات التعليمية على ضرورة التزام الطلاب بتقديم مجموعة من المستندات عند تسليم الاستمارة الإلكترونية للمدرسة، وتشمل:

نسخة أصلية من الاستمارة وصور منها.

4 صور شخصية حديثة مدون عليها اسم الطالب.

شهادة ميلاد مميكنة حديثة.

إيصال سداد المصروفات الدراسية وصورة منه.

إيصال إعادة القيد (للطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب القانونية).

صورة من بطاقة ولي الأمر موضح عليها رقم الهاتف.

إيصال سداد رسوم تسجيل الاستمارة وصورة منه.

إيصال استلام جهاز التابلت وصورة منه.

طابع دعم وتنمية المشروعات بقيمة 10 جنيهات.

رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

حددت المديريات التعليمية قيمة الرسوم المقررة على الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، وفقًا لعدد مرات التقدم، على النحو التالي:

210 جنيهات للطلاب المتقدمين لأول مرة أو للمرة الثانية.

410 جنيهات للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة أو الرابعة.

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