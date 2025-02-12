فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

08:37 م الأربعاء 12 فبراير 2025

وزارة التربية والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لتسجيل استمارات امتحانات الثانوية العامة 2025 هو 20 فبراير الجاري، على أن يستمر تسليم الاستمارات إلى المدارس حتى يوم 27 فبراير، كما بدأت عملية التسليم رسميًا منذ الأحد 9 فبراير، وفقًا للجدول الزمني المحدد من الوزارة.

المستندات المطلوبة لتسليم استمارة الثانوية العامة 2025

شددت المديريات التعليمية على ضرورة التزام الطلاب بتقديم مجموعة من المستندات عند تسليم الاستمارة الإلكترونية للمدرسة، وتشمل:

نسخة أصلية من الاستمارة وصور منها.

4 صور شخصية حديثة مدون عليها اسم الطالب.

شهادة ميلاد مميكنة حديثة.

إيصال سداد المصروفات الدراسية وصورة منه.

إيصال إعادة القيد (للطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب القانونية).

صورة من بطاقة ولي الأمر موضح عليها رقم الهاتف.

إيصال سداد رسوم تسجيل الاستمارة وصورة منه.

إيصال استلام جهاز التابلت وصورة منه.

طابع دعم وتنمية المشروعات بقيمة 10 جنيهات.

رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025

حددت المديريات التعليمية قيمة الرسوم المقررة على الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، وفقًا لعدد مرات التقدم، على النحو التالي:

210 جنيهات للطلاب المتقدمين لأول مرة أو للمرة الثانية.

410 جنيهات للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة أو الرابعة.

اقرأ أيضًا:

"التعليم"تعلن عن منحة دراسية بالمدرسة الألمانية بالجونة للحاصلين على الشهادة الإعدادية

بالصور.. جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس الدقهلية لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان