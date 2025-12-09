

قدم معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية مجموعة من النصائح المتكاملة التي تجمع بين الصحة النفسية والجسدية لضمان عام دراسي ناجح وآمن للطلاب، وفيما يلي نصائح متكاملة من معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية للطلاب وأولياء الأمور:

الصحة النفسية



أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء حسين، باحث بقسم بحوث الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أهمية التهيئة النفسية للأبناء قبل بدء الدراسة، من خلال البدء في التجهيزات بوقت كافٍ وتنظيم مواعيد النوم الجديدة بمشاركة الطفل.



وشددت على ضرورة إشراك الأبناء في التحضيرات الدراسية ليشعروا بالمسؤولية، وأن يكون الوالدان قدوة في تنظيم الوقت. وتنصح بأن تكون ساعة الصباح قبل المدرسة وقتًا لطيفًا يسوده الهدوء والمودة، مع الحفاظ على مساحة للأنشطة الترفيهية والإجازة الأسبوعية.



نظام صحي وتغذية متوازنة



وقالت الدكتورة رحاب أشرف محمد، قسم الكيمياء الطبية الحيوية، إن سلامة الغذاء تعتمد على تطبيق قواعد النظافة الشخصية والعامة، ومنع التلوث المتبادل، والطهي الجيد، والتخزين السليم، مع ضرورة تجنب شراء الأطعمة من الباعة الجائلين أو المجهولة المصدر.



فيما أكدت الدكتورة مروة الشمارقة، رئيس قسم السموم، أن التغذية المتوازنة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من الأمراض، إذ تُعزز المناعة وتوفر الطاقة، وتنصح بأن تحتوي الوجبات على الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر والبليلة، والبروتينات كالبيض واللحوم، إضافةً إلى الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات، والدهون الصحية مثل المكسرات التي تساهم في نمو المخ.



وفي سياق متصل، شددت الدكتورة خديجة عليان، بقسم الأنثروبولوجيا الطبية، على أهمية النوم الكافي لتجديد نشاط الجسم، وتناول وجبة إفطار متكاملة غنية بالبروتين والنشويات المعقدة والفيتامينات، مع وجبة خفيفة وصحية أثناء اليوم الدراسي، وتحذر من الإفراط في تناول الكافيين خاصة للأطفال دون الثانية عشرة، ومن الاعتماد على الأطعمة الجاهزة الغنية بالسكريات والدهون الضارة.



النظافة والوقاية من العدوى



وفي جانب الوقاية، قدمت الدكتورة نهى هاني خاطر، من قسم الأمراض الجلدية، نصائح للوقاية من حشرات الشعر، من أهمها الانتظام في غسل الشعر، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية، واستخدام المشط ضيق الأسنان، ورفع الشعر للفتيات مع الاستعانة بزيوت طبيعية مثل زيت الشاي، مع أهمية الفحص الدوري للأطفال.



وبهذه التوصيات المتكاملة، أكد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية على أن البداية الصحية المتوازنة نفسياً وجسدياً هي مفتاح عام دراسي ناجح.



