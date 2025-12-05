أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل مواعيد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي في عدد من المحافظات، وذلك في ضوء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (71) لسنة 2025 بشأن إعادة انتخابات مجلس النواب للنظام الفردي في بعض الدوائر.

وبحسب خطاب رسمي من الوزارة يشمل قرار إعادة الانتخابات محافظات: الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة، والمقرر إجراؤها يومي 3 و4 يناير 2026 وفق الجدول الإجرائي الصادر عن الهيئة.

وبناءً على ذلك، قررت الوزارة تقديم موعد التقييمات النهائية لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في هذه المحافظات، ليُعقد خلال الأيام 28 و29 و30 و31 ديسمبر 2025، بدلًا من المواعيد المحددة مسبقًا في 3 و4 و5 يناير 2026 الواردة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/2026.