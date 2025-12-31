اشتكى عدد من طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، لليوم الثاني على التوالي، من تعطل منصة امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث ذكر البعض أن المنصة تعمل أحيانًا بالياباني أو بلغة غير مفهومة، مما أثار حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور.

وجاءت الشكاوى من أولياء الأمور عبر تعليقات على "فيسبوك" وجروبات أولياء الأمور كالتالي:

قالت إحدى أولياء الأمور: "بصراحه الي بيحصل مع ولادنا اسمه هرج ومرج، اين المسؤولين عن الي بيحصل؟ وكانوا عايزين ولادنا تمتحن على التابلت عشان يسقطوا خالص، الامتحان جاي صعب والمنصة مش بتفتح اصلا."

وأضافت هبة يحي: "وايه الجديد؟"

وقال مجدي محمد: "بنتي دخلت الامتحان لقت الإجابات مش ظاهرة وتم تسليم الامتحان من غير ما تظهر الإجابات خالص، ازاي يحصل كده طالما مفيش استعداد".

وقالت أمال فوزي: "الامتحان فتح مع بنتي بالياباني ومحدش عرف يغيره".

وأضافت رحاب عادل: "طيب ياريت يكون في حل للطلبة اللي المنصة رفضت دخولهم أو معلقة معاهم، مينفعش يسيبوهم على أعصابهم كده."

وقالت عايدة أمير: "مهزلة بكل ما في الكلمة من معنى."

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بوضع حل لهذا الأمر مشيرين إلى أن ذلك يتسبب في حدوث حالة من القلق لدي الطلاب.

