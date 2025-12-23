وزير التعليم: نستهدف إنهاء "نظام الفترتين" بالابتدائي في 2027



كتبت -داليا الظنيني:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تضع ملف تقليل الكثافات الطلابية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تواصل بناء فصول جديدة لإنهاء أزمة الفترات المسائية.

وقال الوزير خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إن الوزارة تستهدف القضاء تمامًا على نظام الفترتين في المدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، نظرًا لأهمية هذه المرحلة التي تتطلب يومًا دراسيًا كاملًا لبناء شخصية الطالب.

ورداً على التساؤلات حول جدوى الإجراءات الأخيرة، أوضح عبد اللطيف أن تحسين الجودة بدأ فعليًا بمجرد عودة الطلاب للمدارس وتوفر المعلمين والفصول، مبينا أن هذه هي الركائز الأساسية التي لا يمكن الحديث عن تطوير التعليم بدونها.

وتابع: "في البداية لم يكن هناك حضور أو فصول كافية، أما الآن فقد نجحنا في توفير فصل يجمع المعلم بطلابه، وبدأنا بالفعل في برامج تدريب المعلمين، بينما تتولى وحدة القياس والجودة بالوزارة مراقبة الأداء بشكل دوري لضمان الوصول إلى أفضل المستويات".

وحول التقارير الدولية التي تشير إلى تراجع مستوى القراءة والكتابة لدى طلاب الابتدائي في سنوات سابقة، ذكر الوزير أن تلك التقارير صدرت في وقت كانت تعاني فيه المدارس من نسب غياب مرتفعة، مؤكداً أن الوضع الراهن شهد تحولاً كبيراً حيث وصلت نسبة الحضور الإجمالية إلى 87%.

وأكد أن محافظات الوجه البحري سجلت حضوراً يتجاوز 90%، بينما تراوحت النسب في صعيد مصر بين 80% و85%، لافتاً إلى أن القاهرة والجيزة هما الأقل تسجيلاً لنسب الحضور.

وأشار عبد اللطيف إلى أن التعليم في الأقاليم والمناطق الريفية يتسم بجودة أفضل، مفسراً ذلك بمدى حرص واهتمام الأهالي هناك بمستقبل أبنائهم الدراسي.

وأكمل قائلا: جولاتي الميدانية شملت نحو 500 مدرسة، وفي زيارتي لمنطقة إدفو بأسوان وتواصلي المباشر مع أولياء الأمور والمعلمين، لمست اهتماماً كبيراً جداً بالتعليم يفوق ما نراه في المدن الكبرى، وهو ما سينعكس إيجابياً على النتائج خلال الفترة المقبلة".