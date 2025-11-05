وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً رسمياً موجه إلى المديريات التعليمية، بتنظيم ورش عمل مهنية متخصصة تستهدف رفع كفاءة موجهي المواد الدراسية الأساسية بمختلف المراحل التعليمية الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس لضمان المشاركة الفعالة من جميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن ورشة العمل التي تنطلق يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، ستركز على كيفية إعداد مفردات اختبارية دقيقة تقيس نواتج التعلم الفعلية، مع تدريب المشاركين على أسس إعداد اختبار جيد يتوافق مع المعايير التربوية الحديثة.

وأضافت أن الورش مخصصة لموجهي المواد الدراسية الأساسية، وتشمل اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى موجهي أوائل المواد وموجهي الإدارات التعليمية.

حددت وزارة التربية والتعليم جدول انعقاد الورش التدريبية، والتي تمتد حتى يوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، وفق المواعيد التالية:

الأحد 9 نوفمبر: الرياضيات واللغة العربية.

الإثنين 10 نوفمبر: اللغة الإنجليزية والعلوم.

الثلاثاء 11 نوفمبر: الدراسات الاجتماعية.

الأحد 16 نوفمبر: اللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

الإثنين 17 نوفمبر: اللغة الإنجليزية والعلوم.

وأشارت الوزارة إلى أن الجلسات ستُعقد إلكترونيًا عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة نخبة من الخبراء التربويين المتخصصين في مجال التقويم والقياس التربوي.

