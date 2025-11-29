165 مليون جنيه.. نقيب المعلمين: ملتزمون بصرف المعاشات في موعدها

ترأس خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الاجتماع الدوري لهيئة مكتب النقابة العامة مع رؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، لبحث تطوير آليات العمل النقابي، وتعزيز دور النقابة في خدمة أعضائها ورفع مستوى الأداء النقابي خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا تمكين الشباب من المناصب القيادية.

يأتي الاجتماع في إطار خطة النقابة لزيادة التواصل المؤسسي بين المستويات النقابية المختلفة، وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المطروحة على الساحة التعليمية، وتعزيز التواصل مع المعلمين ونقابتهم على مستوى الجمهورية .

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين، في كلمته الافتتاحية، أن العمل النقابي مسؤولية تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق تطلعات المعلمين وحل المشكلات الملحة، مشددًا على أن النقابة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين أوضاع المعلم المهنية والاجتماعية، ولن نسمح بالتراخي في العمل النقابي.

وأضاف نقيب المعلمين أن الاجتماع يمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق بين فرعيات النقابة وعددها 53 فرعية و320 لجنة نقابية، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين في جميع المحافظات.

وقدم الزناتي، خلال الاجتماع، عرضًا شاملًا للجهود التي تبذلها النقابة حاليًّا في ملفات الرعاية الصحية والإعانات، والقرض الحسن، والميزة التأمينية ودعم رحلات الحج والعمرة .

وأشار نقيب المعلمين إلى أن النقابة وجهت خطابين إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وأحمد كوجوك وزير المالية؛ تطالب فيهما بضم الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لحافز المعلمين، أسوة بزملائهم المعلمين .

وأعلن النقيب زيادة جديدة مطلع العام المقبل في الميزة التأمينية من صندوق زمالة المعلمين، للمعلمين الذين يبلغون سن التقاعد، وحاليًّا تصرف 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن النقابة تحرص على تطبيق زيادة سنوية، طبقًا لتقرير الخبير الاكتواري الذي يعمل حاليًّا على تحديد قيمة الزيادة، وهو نتاج حسن استثمار أموال المعلمين التي نؤتمن عليها، بكل أمانة ومسؤولية .

وأكد نقيب المعلمين أن النقابة تواجه تحديات كبيرة في ملف المعاشات، أكبرها ضعف الموارد المالية للصندوق والتي حددها القانون الصادر عام 1969، وهو القانون الذي يحتاج إلى تعديل، وطالبت النقابة في أكثر من مناسبة بضرورة تعديله بهدف زيادة موارد المعاشات، في مقابل وصول عدد كبير من المعلمين لسن التقاعد، مشددًا على أن النقابة ملتزمة بصرف دفعة المعاشات في موعدها والتي بلغت قيمتها حاليًّا 165 مليون جنيه في الدفعة الواحدة، والدفعة القادمة سيتم صرفها للأعضاء والورثة، في الموعد المحدد دون تأخير، مشددًا على أن النقابة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير المبالغ المستحقة للمعلمين بالمعاش بصفه مستمرة .

وشدد الزناتي على أن النقابة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الشباب داخل الهياكل النقابية ومنحهم فرصًا أكبر لتولي المناصب القيادية، باعتبارهم عماد المستقبل والقادرين على تقديم رؤى معاصرة تسهم في تطوير آليات العمل النقابي، وتتبنى النقابة خطة واضحة تقوم على منح الكفاءات الشابة فرصًا أكبر وتولي المناصب القيادية داخل اللجان النقابية والنقابات الفرعية، مع توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة تعزز مهاراتهم في الإدارة والتواصل وصنع القرار، من خلال تلقي الدورات التدريبية في صنع القرار والتفكير الاستراتيجي التي توفرها النقابة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

ودار نقاش فعال وإيجابي خلال الاجتماع وطرح عدد من الرؤى، لتعزيز التواصل بين النقابة، وجميع أعضائها في جميع المحافظات .

ووجه نقيب المعلمين الشكر لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، على جهودهم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير التواصل مع المعلمين، مشيرًا إلى أن النقابة ستظل صوتًا قويًا معبرًا عن حقوق معلمي مصر وطموحاتهم، ودعا إلى توسيع قنوات التواصل مع المعلمين في المدارس والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم باعتبارهم أساس المنظومة التعليمية وركيزة التطوير.

