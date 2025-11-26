أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بيانًا توضيحيًا بشأن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول الإجراءات الخاصة بالوقاية من الأمراض الفيروسية داخل المدارس.

وأكدت المديرية أن ما جاء في المنشور هو مجرد تعليمات وقائية روتينية تصدر بشكل دوري بالتنسيق الكامل مع مديرية الصحة، حرصًا على صحة الطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية.

وشددت المديرية على أنها لم تتلقَ أي بلاغات بوجود إصابات بفيروسات تنفسية داخل أي مدرسة بالمحافظة، موضحة أن الوضع الصحي مستقر وآمن داخل المدارس، وأن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي.

اقرأ أيضًا:

أمطار على هذه المناطق وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مدبولي يشهد احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

صور.. طوابير وإقبال كثيف في ثاني أيام المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان