رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد لغة عربية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ومن المقرر اتاحة النتيجة عبر الرابط.. اضغط هنا

ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التظلمات بدءاً من غداً الموافق 19 نوفمبر ولمدة أسبوعين، فيما يُفتح باب ترتيب الرغبات اعتبارًا من الغد 19 نوفمبر 2025 حتى 2 يناير 2026.

وفيما يتعلق بالمتقدمين المقرر إدراجهم بقائمة انتظار المسابقة، فمن المقرر إعلان ترتيبهم عقب انتهاء فحص التظلمات وإعلان نتيجتها.

وأوضح رئيس الجهاز أن آلية ترتيب الرغبات تتيح للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف في محافظاتهم، فرصة التأهل للمرحلة التالية من المسابقة في محافظات أخرى لم تستكمل العدد المطلوب من الوظائف.

وأشار إلى أن الجهاز أتاح لهؤلاء المتقدمين حرية اختيار محافظة من بين المحافظات المتاحة لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بها، على أن يقوم المتقدم بترتيب المحافظات المتاحة على موقع بوابة الوظائف الحكومية وفقًا لرغباته.

وكان الجهاز قد أعلن في 24 فبراير الماضي، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (25217) في وظيفة معلم مساعد (لغة عربية)، وقام بفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مارس 2025، وأُجريت الامتحانات في الفترة من 13 سبتمبر حتى 27 أكتوبر الماضي.