ضوابط جديدة لتحرير استمارات الشهادة الإعدادية 2026.. التفاصيل كاملة

أصدرت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات تعليمات جديدة للطلاب المنتظمين بالصف الثالث الإعدادي، تتعلق بطريقة تحرير الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2025/2026.

وأكدت المديريات أن كل طالب يجب أن يقوم بتحرير الاستمارة بنفسه من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مع مراجعة كافة البيانات الأساسية بعناية، وتشمل: الاسم رباعي، الرقم القومي، النوع، والديانة.

وشددت التعليمات على ضرورة رفع صورة شخصية حديثة للطالب مقاس 4×6 بخلفية بيضاء، والتأكد من مطابقة جميع البيانات المسجلة بالاستمارة مع شهادة الميلاد الأصلية قبل اعتمادها.

كما يُلزم كل طالب بإحضار أربع صور شخصية، يتم تدبيس ثلاث منها على الاستمارة في الأماكن المخصصة، بينما تُرفق الصورة الرابعة منفصلة ومكتوب عليها اسم الطالب رباعي بخط واضح.

أوضحت المديريات أنه بعد مراجعة جميع البيانات، يتم اعتماد الاستمارة بخاتم شعار الجمهورية في الأماكن المخصصة، وعلى الصور الثلاث المثبتة بها، لضمان توثيقها رسميًا، كما يجب تدوين رقم هاتف ولي الأمر في الجزء الخاص بـ«إقرار الطالب وولي أمره» داخل الاستمارة الإلكترونية، مع إرفاق صورة شهادة ميلاد طبق الأصل ضمن الأوراق المطلوبة.

وشددت التعليمات على ضرورة إرفاق إيصال سداد رسوم الامتحان الخاص بكل طالب، على أن يُطابق الاسم المسجل بالإيصال مع الاسم الوارد في الاستمارة، ويتم لصق طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية فئة عشرة جنيهات، إلى جانب طابع الشهيد في الموضع المخصص لذلك، وتوضع كل استمارة داخل حافظة بلاستيكية شفافة، على أن تجمع جميع الاستمارات في ملفات بلاستيكية تمهيدًا لتسليمها للإدارة التعليمية المختصة.

اقرأ أيضاً:

بسبب انتخابات النواب.. تبكير امتحانات نوفمبر 2025 في 13 محافظة

موعد بدء تدريب كليات التربية طلاب العام الرابع 5 أيام بالمدارس أسبوعيًا

التعليم تعدل مواعيد تدريب الموجهين بسبب انتخابات مجلس النواب