أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات الورقة الامتحانية لمادة العلوم لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، الخاصة باختبار شهري أكتوبر ونوفمبر للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار تطبيق نظام التقييم الجديد القائم على الفهم والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين.

وأوضحت الوزارة أن اختبار شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادي سيتناول محتوى الوحدة الأولى “المادة”، بداية من الدرس الأول (تركيب الذرة) وحتى نهاية الدرس الثالث (المادة وخصائصها)، بينما يغطي اختبار شهر نوفمبر المقرر دراسته من الدرس الرابع (الروابط الكيميائية) حتى نهاية الوحدة الثانية “مجالات القوى” بالكامل.

أما بالنسبة لطلاب الصف الثاني الإعدادي، فيشمل اختبار شهر أكتوبر موضوعات من الوحدة الأولى “المادة والطاقة”، من الدرس الأول (حالات المادة) وحتى منتصف الدرس الثالث (الطاقة الداخلية ودرجة الحرارة)، أي حتى ما قبل عنوان “العوامل المؤثرة في تغير درجة حرارة الأجسام”.

في حين يتناول اختبار شهر نوفمبر استكمال نفس الوحدة بداية من العوامل المؤثرة في تغير درجة حرارة الأجسام وحتى نهاية الدرس الأول من الوحدة الثانية “المادة والتفاعلات الكيميائية”.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة ستقيس مستويات الفهم والتحليل والتطبيق بما يتناسب مع طبيعة المناهج المطورة، مشيرة إلى أن الورقة الامتحانية ستراعي تدرج الصعوبة وتنوع الأسئلة بين الاختيار من متعدد وأسئلة قصيرة ومواقف تطبيقية.

