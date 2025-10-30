إعلان

لتنمية وعي الطلاب.. كلمة بطابور الصباح بالمعاهد الأزهرية عن المتحف الكبير

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:09 م 30/10/2025

قطاع المعاهد الأزهرية

خصص قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، فقرة في طابور الصباح اليوم الخميس، كلمة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن تخصيص كلمة في طابور الصباح اليوم الخميس عن المتحف المصري الكبير يأتي ضمن حرص الأزهر الشريف على تنمية الوعي الوطني والثقافي لدى أبنائه الطلاب، وتعزيز انتمائهم لوطنهم العزيز، ومواكبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الصرح الحضاري العالمي الذي يجسد عبقرية الإنسان المصري وعظمة تاريخه الممتد عبر آلاف السنين.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم التشديد على مديري الإدارات وشيوخ المعاهد بأن تُوَجه الكلمة بروح تربوية بناءة تبرز قيمة العمل والعطاء وتغرس في نفوس الطلاب محبة الوطن، والفخر بانتمائهم للحضارة المصرية الخالدة، وإدراك مسئوليتهم في الحفاظ على هويتها ومجدها واستلهام روح الإبداع والعطاء من تاريخ أجدادهم العظام.

