المدارس تبدأ استعدادات تقييم شهر أكتوبر.. والتعليم توضح الضوابط

بدأت المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، إلى جانب المدارس، في التحضير لإجراء تقييم شهر أكتوبر لصفوف النقل، والمقرر انطلاقه خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وتعمل الإدارات على تجهيز الجداول وتحديد مواعيد التقييمات داخل المدارس بما يضمن انتظام العملية التعليمية دون التأثير على سير الحصص الدراسية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات واضحة تتعلق بآلية تنفيذ التقييمات والاختبارات الشهرية، خاصة ما يخص درجات أعمال السنة في مادة التربية الدينية بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائية، الإعدادية، والثانوية).

وشددت الوزارة على أن يتم تنفيذ التقييم الأسبوعي لمادة التربية الدينية داخل الحصة الدراسية نفسها، بطريقة مبسطة ليشمل بحيث لا يتضمن أكثر من مفردتين فقط من محتوى المنهج، على أن يُنفذ التقييم في مدة لا تتجاوز خمس دقائق، مراعاةً لوقت الشرح واستكمال الدروس المقررة.

