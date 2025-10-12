أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات للمديريات التعليمية بشأن الإجراءات الخاصة بمد خدمة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، مؤكدة أن الخدمة يجب أن تستمر من بداية العام الدراسي وحتى نهايته، لضمان استمرارية العملية التعليمية دون أي انقطاع.

استمرار الخدمة بعد بلوغ المعاش

أوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنه وفقًا لتعديلات بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقرار الوزاري رقم 139، يُسمح للمعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي بالاستمرار في العمل حتى نهايته، مشيرة إلى أنه لا يتم إنهاء خدمة المعلم أو إخلاله بمكان عمله خلال هذه الفترة.

تجهيز الملف التأميني للمعلمين

يتعين تجهيز الملفات التأمينية الخاصة بالمعلمين وإرسالها إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مواعيدها القانونية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لا تعني إنهاء خدمة المعلم، وإنما تهدف إلى ضمان احتساب واستحقاق المعاش بمجرد بلوغه السن القانوني للتقاعد.

وقف خصم اشتراكات التأمينات والمعاشات

حددت الوزارة أنه اعتبارًا من تاريخ بلوغ المعلم السن القانونية للتقاعد، يتم وقف خصم اشتراكات التأمينات والمعاشات، مع استمرار صرف الراتب كاملًا دون أي خصومات، مؤكداً على ضرورة عدم إخلاء طرف المعلمين لحين صدور تعليمات لاحقة من الوزارة، لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس ومنتظم.

إجراءات خاصة بالمحالين للمعاش خلال سبتمبر

بالنسبة للمعلمين الذين أحيلوا إلى المعاش بين 1 و 28 سبتمبر، وتاريخ صدور خطاب الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، فإنه يتم إرجاعهم إلى أعمالهم، مع إعداد إقرار كتابي لهم يؤكد قيامهم بالعمل من هذا التاريخ، وفقًا للطلبات المقدمة إلى مديري الإدارات التعليمية التابعين لها مؤكده على أن استمرار المعلم في الخدمة لا يمنع إتمام الملف التأميني الخاص به.

إقرار كتابي بتنفيذ التعليمات المستقبلية

طالبت الوزارة جميع المعلمين بضرورة توقيع إقرار كتابي يتعهدون فيه بتنفيذ أي تعليمات صادرة مستقبلاً بشأن مد خدمتهم أو إنهاء إجراءات المعاش، لضمان وضوح المسؤوليات واستمرارية الالتزام بالعمل التعليمي.

