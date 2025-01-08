بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم: شهادة البكالوريا من مرحلتَين بتخصصات متنوعة -تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن شهادة البكالوريا المصرية تتكون من مرحلتَين، هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث الثانوي).

وأضاف عبد اللطيف أن المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، تتضمن عددًا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد (التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى)، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع، تشمل (اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب).

وتابع الوزير: وفي ما يخص مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثاني الثانوي)، فالمواد الأساسية في جميع التخصصات تتضمن مواد (اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى)، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة)؛ وهي الطب وعلوم الحياة وتشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوى رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء).

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة إلى مواد المرحلة الرئيسية (الصف الثالث الثانوي)، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية؛ وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوى رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء).

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