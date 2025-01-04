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وزير التعليم يوجه بحظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

01:51 م السبت 04 يناير 2025

محمد عبد اللطيف

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كتب- أحمد الجندي:


وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة التصدي لمحاولات الغش بحزم واتخاذ إجراءات صارمة لضبط سير الامتحانات، بما في ذلك حظر دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.


جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، بمشاركة مديري المديريات والإدارات التعليمية.


وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة الامتحانات وتعزيز الشفافية، بما يحقق نتائج تعكس الجهود المبذولة لتحسين مستوى التعليم.


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محمد عبد اللطيف وزير التعليم امتحانات الشهادة الإعدادية
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