تظهر خلال ساعات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2025
كتب- أحمد الجندي:
اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك منذ ساعات.
ومن المقرر إتاحة رابط النتيجة الإلكتروني لتمكين الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة.. اضغط هنا
وأوضح "النجار" أن نسبة النجاح بلغت 85.90%، حيث اجتاز 174,745 طالبًا وطالبة الامتحانات بنجاح من إجمالي 204,325 متقدمًا، حضر منهم 203,435.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن نسبة النجاح بالتعليم المهني بلغت 98.39%، حيث تجاوز 244 طالبًا وطالبة الحد الأدنى للنجاح من إجمالي 271 متقدمًا، حضر منهم 248.
كما حققت مدارس الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100%، بعد نجاح 62 طالبًا وطالبة، فيما سجلت مدارس المكفوفين أيضًا نسبة نجاح 100%، حيث اجتاز جميع الطلاب المتقدمين والبالغ عددهم 22 الامتحانات بنجاح.
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