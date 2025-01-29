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تظهر خلال ساعات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2025

10:10 م الأربعاء 29 يناير 2025

المهندس عادل النجار

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كتب- أحمد الجندي:

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك منذ ساعات.

ومن المقرر إتاحة رابط النتيجة الإلكتروني لتمكين الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة.. اضغط هنا

وأوضح "النجار" أن نسبة النجاح بلغت 85.90%، حيث اجتاز 174,745 طالبًا وطالبة الامتحانات بنجاح من إجمالي 204,325 متقدمًا، حضر منهم 203,435.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن نسبة النجاح بالتعليم المهني بلغت 98.39%، حيث تجاوز 244 طالبًا وطالبة الحد الأدنى للنجاح من إجمالي 271 متقدمًا، حضر منهم 248.

كما حققت مدارس الصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100%، بعد نجاح 62 طالبًا وطالبة، فيما سجلت مدارس المكفوفين أيضًا نسبة نجاح 100%، حيث اجتاز جميع الطلاب المتقدمين والبالغ عددهم 22 الامتحانات بنجاح.

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محافظ الجيزة المهندس عادل النجار نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية
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