اعتماد نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

اعتماد نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية 2025 بالج

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2024 - 2025.

نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.90 %

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.90 % حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالي عدد 204325 متقدم للامتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ ، أن نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهني بلغت 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالي 271 متقدم للامتحانات حضر منهم 248 طالب وطالبة.

وأوضح أن نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع بلغت 100% حيث تجاوز عدد 62 طالب وطالبة للحد الأدنى، وبلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100% حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.

وتقدم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

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