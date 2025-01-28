رسميا.. إعلان نتائج المرحلة الابتدائية في الجيزة- رابط الاستعلام

كتب- أحمد الجندي:

أعلن سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن إتاحة نتائج امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى الصف السادس إلكترونيًا.

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتائج باستخدام الرقم القومي للطالب أو الطالبة عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول الرقمي، بما يساهم في توفير الوقت والجهد على أولياء الأمور، إضافة إلى دعم تحليل بيانات الطلاب لتحديد نقاط القوة والضعف، مما يساعد على وضع برامج علاجية لمواجهة التحديات والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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