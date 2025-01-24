محمد عبداللطيف: التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري والنهوض بالوطن

كتب- أحمد الجندي :

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، تقديره البالغ للمعلمين على جهودهم المخلصة التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وبناء أجيال تحمل على عاتقها مستقبل الوطن.

وقال الوزير: “التعليم هو أهم سبل بناء الأوطان والنهوض بها، ويأتي على رأس أولويات الدولة المصرية التي تؤمن القيادة السياسية بأهمية النهوض بهذا الملف الحيوي كجزء أساسي من بناء الإنسان المصري”.

وأشار "عبد اللطيف" إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل مستمر مشيراً إلي أن الوزارة تبني على الجهود السابقة وتسعى لمواكبة النظم العالمية عبر استراتيجية ثابتة تستهدف تحقيق تعليم عالي الجودة، متاح للجميع دون تمييز، في إطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا لدعم التعليم كأولوية وطنية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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