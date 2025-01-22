تعليم القاهرة: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع

كتب- أحمد الجندي:

قالت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 تسير بانتظام لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت " إبراهيم" أن الامتحانات تسير في إطارها الصحيح منذ انطلاقها، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وأشارت مدير المديرية إلى أنه يتم التواصل اللحظي مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان للاطمئنان على انتظام الامتحانات، والتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان في الوقت المحدد، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والملاحظين، وإتمام تجهيزات اللجان من إضاءة وتهوية.

وأكدت "إبراهيم" على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الغش بكافة صوره وأشكاله، ومنع دخول أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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