مواصفات أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج اختبارات مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي 2025 الذي يعقد بمدارس الجيزة غدا الثلاثاء الموافق 21 يناير.

المواصفات العامة للورقة الامتحانية لامتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي 2025

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

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