جمع "ساع" ومرادف "الوئام".. أسئلة العربي لقياس الفهم تثير حيرة طلاب بإعدادية القاهرة

كتب- أحمد الجندي:

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة، اليوم الإثنين، امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وتضمن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2025 كلمات لقياس الفهم ونواتج التعلم لدى الطلاب، أدت إلى حيرة الطلاب، وكان من بينها جمع كلمة "ساع"، وكان من بين الاختيارات "سعايات- سواعد- سعاة- مساع"، ومرادف الوئام "الإخلاص- العدل- الوفاق".

وبدأت امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025 يوم السبت 18 يناير، وستستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، وشملت هذه الإجراءات:

- جاهزية اللجان: التأكد من نظافة اللجان، والتهوية الجيدة، وكفاءة الإضاءة.

- توفير الأجواء الملائمة: العمل على توفير جو هادئ يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويُسر.

- إعلان الجداول والكشوف: تعليق كشوف المناداة وجداول الامتحانات في أماكن واضحة للطلاب.

- اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

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