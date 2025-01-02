انطلاق امتحانات المواد خارج المجموع لصفوف النقل بالقاهرة

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل (الابتدائي والإعدادي) في محافظة القاهرة اليوم الموافق الخميس، حيث تعقد في الفترة من الخميس 2 يناير حتى الخميس 9 يناير 2025.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي وجه بأداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل المواد الأساسية المقرر انطلاقها يوم 11 يناير الجاري.

جداول امتحانات الطلاب المصريين بالخارج 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للطلبة المصريين في الخارج حيث تبدأ الامتحانات بداية من 11 يناير الجاري.

وكشفت الوزارة، موعد امتحانات الطلاب المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، مشيرة إلة أنه يؤدي الطلاب الاختبارات إلكترونيًا على موقع الوزارة من خلال منصة أبناؤنا في الخارج، مؤكدة أن امتحان الترم الأول يبدأ السبت 11 يناير 2025.

رابط مواعيد امتحانات الطلاب المصريين بالخارج 2025

أتاحت الوزارة رابطًا لمعرفة مواعيد امتحانات الطلاب المصريين بالخارج حسب كل صف والمواد الدراسية من هنا، مشيرة إلى أن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 جميع الصفوف الدراسية من المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال لغات والصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام. اضغط هنا

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