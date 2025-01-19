وزير التعليم: مدارس "STEAM" للمتفوقين تجربة ناجحة لتخريج عباقرة

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس STEM للمتفوقين تُعد من أبرز النماذج الناجحة في التعليم المصري، حيث تضم 20 مدرسة تُخرّج طلابًا عباقرة يلتحقون بجامعات عالمية.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عُقدت اليوم مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية لمناقشة نظام البكالوريا المصرية، بحضور مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام.

وأوضح "عبد اللطيف" أن هذه المدارس تقدم تجربة تعليمية فريدة تبرز تفوق الطلاب وقدرتهم على تحقيق إنجازات كبيرة.

وأشار الوزير إلى زيارته لإحدى مدارس بني سويف، مشيدًا بمستوى التعليم الثانوي فيها، حيث وصفه بأنه "فوق الممتاز".

كما لفت إلى التطوير الكبير الذي شهدته المدارس الثانوية في مصر خلال السنوات الماضية، موضحًا أن جميع المدارس الثانوية مجهزة بـسبورات ذكية تُعد من أحدث التقنيات المستخدمة عالميًا، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم في البلاد.

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