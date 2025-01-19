البكالوريا المصرية.. وزير التعليم يعقد جلسة نقاشية مع رؤساء التحرير بعد قليل

كتب- أحمد الجندي:

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية".

وسيعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، جلسة نقاشية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن النظام الجديد.

تهدف هذه الجلسات إلى طرح النقاش حول مقترح تطبيق نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، الذي تسعى الوزارة إلى تطويره ضمن خططها لتحسين جودة التعليم في مصر.

وتستمر الجلسات في الأيام المقبلة بمشاركة خبراء التعليم وأولياء الأمور والطلاب وغيرهم من الجهات ذات الصلة لتحقيق رؤية متكاملة حول النظام الجديد.

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