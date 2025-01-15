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وزير التعليم: زرت 300 مدرسة وقابلت 15 ألف مدير لوضع حلول للتحديات التعليمية

11:24 ص الأربعاء 15 يناير 2025

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

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كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قام بزيارة أكثر من 300 مدرسة والتقى 15 ألف مدير مدرسة، في إطار جهود الوزارة لمعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية ووضع خطط فعّالة لحل المشكلات القائمة.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح "البكالوريا المصرية"، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأوضح الوزير أن تحسين الوضع التعليمي بدأ بخفض الكثافة الطلابية داخل الفصول، بالإضافة إلى توفير المعلمين بشكل كافٍ، مما ساهم في عودة الطلاب تدريجيًا إلى المدارس.

وأضاف: "عملنا على تنفيذ التقييمات لضمان التزام الطلاب بالحضور وتحقيق بيئة تعليمية أكثر تنظيمًا".

وأشار عبد اللطيف إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الوزارة لإصلاح التعليم وتوفير بيئة مناسبة للتعلم، بالتعاون مع مديري المدارس والإدارات التعليمية.

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محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم البكالوريا المصرية
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