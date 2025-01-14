خبير تربوي: إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة باتت ضرورة ملحة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور تامر شوقي، خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا كشف عن توافق عام على أن الثانوية العامة تمثل تحديًا كبيرًا في التعليم المصري، مما يسبب ضغوطًا نفسية ومادية واقتصادية هائلة على الطلاب وأولياء الأمور.

أوضح شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة باتت ضرورة ملحة للوصول إلى صيغة جديدة تساهم في تقليل القلق والتوتر لدى الأسر المصرية وتحقيق الاستدامة في النظام التعليمي.

ولفت إلى أن هناك مقترحات بالإبقاء على مسمى الثانوية العامة بدلًا من مصطلح البكالوريا، وذلك لتجنب الارتباطات السلبية التي ارتبطت بهذا المصطلح لدى الكثيرين.

وشدد الخبير التربوي على أهمية تحديث المناهج الدراسية لتشمل مواد حديثة مثل البرمجة وإدارة الأعمال والمحاسبة، وذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.

وأشار خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إلى أن هذا الأمر يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة لتدريب المعلمين وتأهيلهم لتدريس هذه المواد الجديدة.

كما اقترح شوقي السماح للطلاب بإعادة كل مادة أربع مرات، مع ضرورة وضع ضوابط تحدد عدد مرات التحسين وكيفية ومتى يتم ذلك، مشددًا على أهمية تعزيز تعليم اللغات في النظام الجديد، لما له من دور كبير في تطوير مهارات الطلاب وفتح آفاق جديدة أمامهم.

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